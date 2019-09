Turchia: Hahn (Ue), ingiustificabile detenzione esponente opposizione Kaftancioglu

- Il commissario dell'Unione europea per la politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento Johannes Hahn ha commentato la recente condanna a dieci anni in Turchia per Canan Kaftancioglu, esponente di spicco dell’opposizione, per una serie di tweet contro postati sette anni fa contro il presidente Recep Tayyip Erdogan. “Cattive notizie dalla Turchia: non riesco a capire come le dichiarazioni di un politico, anche se ritenute offensive, possano mai giustificare una pena detentiva di 10 anni. Per “Canan Kaftancıoğlu o per chiunque altro. A Istanbul o altrove”, ha scritto Hahn su Twitter. La Kaftancioglu, presidente del Partito repubblicano popolare (Chp) a Istanbul, è stata ritenuta colpevole di cinque capi d’accusa tra cui diffusione di propaganda terroristica e insulti al presidente della Repubblica. In totale, dovrà scontare nove anni, otto mesi e 20 giorni in prigione. I giudici della 37ma corte del Tribunale penale di Istanbul non hanno tuttavia ordinato l’arresto immediato della donna, che è stata libera di andare dopo la lettura della sentenza. Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, eletto la scorsa estate da esponente dello stesso Chp, si è recato in tribunale per sostenere la collega. Secondo fonti locali, il partito dovrebbe presentare appello al tribunale provinciale.(Res)