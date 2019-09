Ue: de Guindos (Bce), vitale implementare riforme strutturali in eurozona

- Nell'area Euro e in particolare in Italia "sono state osservate delle dinamiche di investimenti delle imprese anemici". È quanto ha osservato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, nel suo intervento davanti alla platea di imprenditori del Forum The European House Ambrosetti sottolineando che a una debolezza degli investimenti è stata accompagnata da una lenta crescita della produttività. "La politica fiscale - ha aggiunto il numero due dell'Eurotower - può giocare un grande ruolo anticiclico e stabilizzare. La flessibilità fiscale dovrebbe essere usata in maniera saggia dove esiste". Per invertire il trend "è vitale - ha affermato de Guindos - continuare a implementare riforme per affrontare le sfide strutturali dell'area Euro. Ridurre le barriere commerciali e le disconformità dei sistemi di tassazione delle imprese nazionali potrebbe fornire un nuovo impeto al Mercato unico europeo e stimolare gli investimenti". (Rem)