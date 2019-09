Legge Bilancio: Brunetta (FI), da M5s-Pd politica "tassa e spendi" cara a governi sinistra

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ina una nota afferma: "La recente discesa dello spread e dei rendimenti sui titoli di Stato italiani è sicuramente una forte apertura di credito verso il nuovo esecutivo, ma è un risultato dovuto principalmente allo scampato pericolo avvertito dagli investitori di vedere la Lega di Matteo Salvini, con il suo populismo e antieuropeismo, al governo. Passato il pericolo Lega, i trader hanno festeggiato acquistando in massa Btp e azioni italiane. I festeggiamenti, tuttavia, sono forse stati eccessivi e avventati". Prer Brunetta, l"'idea, infatti, che via la Lega, via tutti i problemi, è sbagliata. L'economia italiana e la finanza pubblica sono infatti un disastro e per sistemarli occorrerà avere prudenza ed equilibrio nelle scelte di politica economica, orientando le poche risorse a disposizione sugli investimenti pubblici". Il parlamentare azzurro quindi osserva: "Purtroppo, leggendo il programma della nuova maggioranza, si avverte l'esatto contrario, ovvero la volontà di praticare la classica politica del 'tassa e spendi' tanto cara ai governi di sinistra, che provocherà un ulteriore aumento di deficit e debito. Sempre che l'Europa lo consenta".(Com)