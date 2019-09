Fonte Nuova: esplosione in una palazzina, un ferito

- Un'esplosione in una palazzina di tre piani fuori terra si è verificata intorno alle 13:50 in via Giovanni Verga, 17 nel Comune di Fonte Nuova. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a smassare il materiale coinvolto nell'esplosione. Al momento una persona ferita è stata trasportata all'ospedale con l'elisoccorso per le ustioni riportate.(Rer)