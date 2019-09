Ue: Le Maire, mia proposta su patto per crescita vicina a quella di Mattarella

- A chi gli chiedeva se sia d’accordo con la proposta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di riesaminare le regole del Patto di stabilità, il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, ha risposto: "Ho proposto un patto per la crescita sei mesi fa. Ora stiamo affrontando in Europa inflazione zero, bassa crescita e tassi di interesse a zero. Lo status quo non basta, bisogna affrontare queste nuove condizioni. Il patto per la crescita che ho proposto, e che credo sia molto vicino a quello che ha proposto il presidente Mattarella, è basato su tre pilastri: rispettare le regole europee e abbassare il debito pubblico dove necessario, introdurre riforme per aumentare la produttività e la competitività e attrarre più investimenti". (Rem)