Rai: Salvini a Sanfilippo, errare umano, perseverare dialolico

- L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter commenta: "Errare è umano, perseverare è diabolico. E poi loro sarebbero quelli democratici e pacifisti. Viva la Rai. P.s. Ovviamente io non mollo e non mollerò mai". Così Salvini sulla notizia che il giornalista della Rai, Fabio Sanfilippo, che su Facebook lo aveva invitato a suicidarsi e aveva sostenuto che alla figlia del leader del Carroccio sarebbe servito un percorso di recupero, non ritratta e afferma, pituttosto: "Riscriverei tutto, tranne l'accenno alla figlia". (Rin)