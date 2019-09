Roma: assemblea attiviste "Lucha y Siesta" contro sgombero, al via raccolta fondi per comprare stabile

- Era gremito questa mattina il cortile di "Lucha y Siesta", il centro contro la violenza sulle donne che da undici anni accoglie, protegge ed ascolta centinaia di persone in difficoltà. Una realtà ora a rischio sgombero. Ed è proprio per questo che le donne che ogni giorno lavorano nel centro, sorto all’interno di una palazzina abbandonata di proprietà di Atac, hanno chiamato a raccolta i tanti sostenitori che da settimane si battono affinché "Lucha"non chiuda i battenti. "Noi da qui non c’è ne andiamo, resteremo aperti in assemblea permanente", assicurano le donne di "Lucha y Siesta", che hanno lanciato una raccolta di fondi per poter acquistare l’immobile, destinato alla vendita entro il 2021 nell’ambito del piano di rientro concordato di Atac. "Vogliamo comprarlo questo luogo, e diciamo a tutta la città che ognuno di noi è importante", spiega Chiara Franceschini fra gli applausi dei presenti. (segue) (Rer)