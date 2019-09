Roma: assemblea attiviste "Lucha y Siesta" contro sgombero, al via raccolta fondi per comprare stabile (2)

- Il problema, lamentano, "è il silenzio del Comune: è un anno e mezzo che chiediamo salvare questa esperienza e che chiediamo risposte ma abbiamo ricevuto silenzio. Non sappiamo neanche come verrà messo all’asta questo immobile". Intanto è però è già partita la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per acquistare lo stabile, coordinata dal comitato "Lucha alla città". Contemporaneamente è stato elaborato un progetto di ampliamento per migliorare la qualità architettonica e abitativa della struttura, nonché la regolarizzazione di tutte le situazioni pendenti che lo stato di stabile occupato ha creato. Ad aprire l’assemblea di questa mattina è stato un messaggio inviato dagli artisti e le artiste autori della performance ‘Vendesi Roma’, pensata proprio in difesa di "Lucha y Siesta": "questa realtà è un modello unico contro la violenza sulle donne, un incommensurabile per tutti e tutte. Vogliamo vivere in un mondo bello come quello che cercate di costruire voi. Lotteremo insieme a voi”. (Rer)