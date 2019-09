Torino: domani 16^ edizione di "Giaveno città del buon pane"

- Un settembre ricco di appuntamenti quello di Giaveno (Torino), con al centro dell’attenzione i buoni sapori. Si inizia domenica 8 con la sedicesima edizione della manifestazione “Giaveno Città del Buon Pane”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino e dedicata al pane, ai grissini, ai biscotti e alle fragranze e bontà da forno preparati dai soci dell’Associazione Panificatori Artigiani De.C.O. Si proseguirà sabato 21 e domenica 22 settembre con la Festa della Patata di Montagna e, ad ottobre, con il classico incontro con il fungo di Giaveno e con la kermesse enogastronomica “Fungo in Festa”. “Giaveno Città del Buon Pane” è in programma domenica 8 dalle 10 alle 18,30 ed è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i panificatori locali. (segue) (Rpi)