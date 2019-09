Caporalato: Bellanova, legge funziona, va applicata integralmente, subito tavolo con imprese

- Il neoministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali e del Turismo, Teresa Bellanova, afferma in una nota che la Legge contro il caporalato è, "come si riscontra ancora una volta oggi, una norma eccellente, considerata best practice a livello europeo". Una legge, segnala, "che sta dando risultato importantissimi e che a maggior ragione per questo deve essere fatta funzionare completamente. Deve essere infatti chiaro che quella non è solo una norma repressiva, ma contiene in sé una parte preziosissima legata alla prevenzione e alla rete del lavoro agricolo di qualità". (segue) (Com)