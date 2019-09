Caporalato: Bellanova, legge funziona, va applicata integralmente, subito tavolo con imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro quindi spiega: "Se una lattina di pomodoro costa 50 centesimi da qualche parte qualcuno sta pagando un prezzo altissimo, spesso con la vita. Una spirale che va assolutamente spezzata.Per questo intendo, nei prossimi giorni, incontrare imprese della produzione, della trasformazione, della distribuzione, per riequilibrare la catena del valore. Deve funzionare la filiera. Naturalmente, grazie a Forze dell’ordine e Magistratura per il grande lavoro che stanno compiendo". (Com)