Ue: platea Ambrosetti boccia Johnson, promossi Merkel e Macron, insufficiente Conte

- Angela Merkel e Emmanuel Macron promossi, Boris Johnson bocciato, Giuseppe Conte insufficiente. È il giudizio espresso dalla platea di imprenditori del Forum The European House-Ambrosetti sui leader dei quattro principali paesi europei. In una scala da 1 (molto negativamente) a 9 (molto positivamente) con il 5 come valore neutro, i 200 imprenditori partecipanti al tradizionale workshop di Cernobbio hanno giudicato positivamente l'azione politica della cancelleria tedesca e del presidente francese assegnando loro oltre il 60 per cento di giudizi positivi. Malissimo invece l'opinione sull'inquilino del numero 10 di Downing Street che ha ricevuto da oltre 160 imprenditori (79,5 per cento) una votazione pari a 1. Non raggiunge la sufficienza l'operato del presidente del Consiglio Giuseppe Conte - valutato per quanto finora fatto - che ha raccolto una maggioranza di voti negativi (46,8 per cento), un 29,6 per cento di voti positivi e un 23,7 per cento di voti neutrali.(Rem)