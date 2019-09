Fonte Nuova: esplosione causata da fuoriuscita gas, ferito è un 32enne con problemi psichici

- E' stata una fuoriuscita di gas a causare la deflagrazione di una palazzina di tre piani in via Giovanni Verga, 17 a Tor Lupara nel Comune di Fonte Nuova. A causare la saturazione di gas nell'appartamento al piano terra dello stabile un uomo di 32 anni, con problemi psichici. La palazzina, composta da otto appartamenti, di cui soltanto cinque abitati, è stata evacuata. Il 32enne è rimasto ferito e ha riportato ustioni sul 60 per cento del corpo. Ora si trova ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è stato trasportato in eliambulanza. Le indagini e gli ulteriori accertamenti sono condotti dai carabinieri di Monterotondo e Mentana.(Rer)