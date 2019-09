Ue: Tajani (FI), a Italia serve portafoglio per dare contributo forte e ottenere massimo da Europa (2)

- "I primi passi di questo governo non mi sembrano granché", ha osservato Tajani, secondo cui stanno emergendo le medesime divisioni che hanno caratterizzato il precedente esecutivo, a cui si aggiunge l’aggravante della presenza dell’estrema sinistra. Commentando la non partecipazione di Forza Italia alla manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia e Lega in piazza Montecitorio il prossimo 9 settembre, Tajani ha dichiarato: "Non andiamo in piazza perché riteniamo che l’opposizione si debba fare in maniera forte, non violenta…Non si intimorisce il governo con 500 persone. Il governo si mette in difficoltà con un’azione parlamentare seria… non urlando ma costringendo il governo a confrontarsi su proposte concrete". Tajani ha osservato che se l’esecutivo farà la patrimoniale e aumenterà le tasse sarà "quello il momento di scendere in piazza". (Res)