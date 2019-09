Governo: Toninelli (M5s), grazie a tutti, ora avanti per "riverder le stelle"

- L'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, scrive su Facebook: "A tutte le persone che mi stanno scrivendo ringraziandomi per il lavoro fatto rispondo con un semplice: sono io a ringraziare voi. Perché - spiega - senza il vostro aiuto, a partire dai portavoce del M5s, passando per gli amici di sempre, fino a persone mai incontrate, ma che hanno capito che sono per davvero un cittadino portavoce al servizio della collettività, senza il vostro aiuto, appunto, non avrei mai avuto il coraggio di fare quello che ho fatto, avrei avuto paura. E invece non l’ho mai avuta, questa paura, perché voi mi facevate capire che eravamo nel giusto". Il senatore pentastellato quindi osserva: "Dicono che modestia e umiltà siano sconsigliate in politica. Io invece me le tengo ben strette entrambe. Quindi forza ragazzi. Non molliamo e continuiamo a lottare per 'riveder le stelle'". (Rin)