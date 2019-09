Russia-Ucraina: completato scambio di prigionieri

- Lo scambio dei prigionieri tra Russia e Ucraina è stato completato. Lo ha confermato l'Alto commissario dei diritti umani della Federazione Russa, Tatiana Moskalkova. Sarebbero stati liberati 35 prigionieri per parte. L’aereo con a bordo i cittadini russi rilasciati nell’ambito dell’accordo tra Mosca e Kiev per la liberazione dei prigionieri è atterrato nella capitale russa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”. A bordo anche il caporedattore dell’agenzia di stampa “Ria Novosti Ukraina”, Kirill Vyshinskij, rilasciato nei giorni scorsi in seguito ad una decisione di un tribunale di Kiev. La vicepresidente dell'Istituto europeo del difensore civico Nina Karpacheva, ha detto all'agenzia di stampa "Interfax-Ukraine" che tra i cittadini ucraini liberati ci sarebbe anche il regista Oleg Sentsov. (Rum)