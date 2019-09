Ue: Le Maire, spero che Italia supporti approccio su concorrenza di Francia e Germania

- L'Italia supporti l'approccio franco-tedesco sulla concorrenza. L'auspicio è del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ospite del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Dobbiamo andare avanti sulla concorrenza. La Francia e la Germania hanno fatto alcune proposte forti e spero che l'Italia supporti questo nuovo approccio, che è fondamentale per la crescita delle imprese europee e per la nostra economia", ha detto il ministro. Ai giornalisti che gli chiedevano se la concorrenza sia troppo lenta, Le Maire ha risposto: "Tutto è troppo lento in Europa, non possiamo aspettare uno o due anni per decidere. Se c'è una proposta di fusione non si può aspettare un anno o più prima che la commissione arrivi a una decisone. E questa è una delle proposte che vogliamo mettere sul tavolo". (Rem)