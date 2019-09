Fiumicino: concluso nuovo parcheggio per le scuole di via Coni Zugna

- "Finalmente sono finiti i lavori del parcheggio a servizio dei plessi scolastici di via Coni Zugna". Lo dichiara, in una nota, l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, mantenendo fede alla promessa di concludere l'opera prima dell'inizio dell'anno scolastico. "Abbiamo raddoppiato i posti auto, creato uno spazio riservato ai bus, aree sosta per le persone con disabilità - aggiunge l'assessore - e finalmente abbiamo finito anche i parcheggi rosa per le donne in gravidanza e per le mamme con i piccoli con età inferiore a 1 anno". (segue) (Com)