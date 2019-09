Lavoro: De Luca, piano per 10 mila posti per giovani, un miracolo, governo si svegli

- Il governatore della regione Campania in un video su Facebook ha affermato: "Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver messo su un piano per il lavoro per 10 mila giovani. Il primo concorso è partito". De Luca ha spiegato che riguarda "circa 3.000 posti di lavoro fisso" perché lui è "per dare lavoro stabile ai giovani diplomati e laureati, basta con il precariato", ha aggiunto. "Legalità, correttezza, questa è la rivoluzione più grande che stiamo facendo. Non le solite furbizie. Una regione moderna, civile contrassegnata - ha sottolineato - dalla legalità, dalla correttezza e dalla trasparenza". Il governatore ha poi riferito di un inconveniente tecnico dovuto al Formez, perché il concorso "non l'ha gestito la Regione" che tuttavia si è verificato nella "prima giornata, poi - ha riferito - tutto è andato alla perfezione. Credo che la prossima settimana finiranno le prove scritte". (segue) (Rin)