Lavoro: De Luca, piano per 10 mila posti per giovani, un miracolo, governo si svegli (2)

- De Luca quindi ha ricordato che il programma della regione Campania prevede di "mandare a lavorare le prime migliaia di ragazze e ragazzi a ottobre e novembre di quest'anno. Un miracolo". Tra 2.000 e 2.500 giovani andranno a lavorare nei Comuni con un anno di formazione pagato dalla regione Campania e, dopo un colloquio conclusivo, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, cioè lavoro stabile. "Si potranno fare una famiglia e accendersi un mutuo per comprarsi una casa. Questo è l'obiettivo, il programma e la linea nella regione Campania, andremo avanti così", ha informato il governatore per poi aggiungere che a settembre si terrà "un secondo concorso per 650 assunzioni sempre a tempo indeterminato presso i centri per l'impiego" e che con il nuovo anno verrà messo in cantiere "un altro concorso come quello che è in atto oggi". (segue) (Rin)