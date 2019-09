Ucraina-Russia: scambio prigionieri, anche regista Sentsov giunto a Kiev

- Il regista ucraino Oleg Sentsov, che era stato condannato a 20 anni in Russia per aver complottato atti di terrorismo in Crimea, è arrivato in Ucraina insieme a Roman Sushchenko e Alexander Kolchenko, come parte dell'accordo di rilascio dei detenuti Russia-Ucraina. Lo rivelano i media ucraini. Tra i cittadini rilasciati da Mosca anche i marinai ucraini catturati lo scorso novembre nello Stretto di Kerch. Sentsov e Kolchenko sono stati entrambi condannati in Russia per presunti complotti di terrorismo in Crimea. Sushchenko è stato condannato con l'accusa di spionaggio.(Res)