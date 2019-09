Fca: Le Maire, priorità per Renault è definire strategia comune con Nissan

- A chi gli chiedeva, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio, dell'eventuale fusione tra Fca e Renault, il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ha risposto che "l'aspetto chiave è rafforzare l'alleanza tra Renault e Nissan. Devono avere una strategia chiara per il loro futuro e secondo me è sempre meglio procedere per gradi che fare tutto insieme". "La priorità per Renault e Nissan - ha poi ribadito - ora è definire una comune strategia per il futuro del gruppo industriale. Sapete che l'industria dell'automotive ha ricche sfide, come l'auto elettrica o l'auto autonoma, io voglio sapere qual è la strategia industriale di Renault-Nissan. Definire una strategia richiede tempo e quando viene definita una strategia non è il momento per aprire nuovi dossier". (Rem)