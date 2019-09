Governo: Prodi, Europa e mercati sollevati da nuovo esecutivo

- In Europa e nei mercati si percepisce un senso di sollievo per la formazione del nuovo governo italiano. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Ho ricevuto tante telefonate dagli amici europei e da loro c'era un senso di sollievo, e di questo bisognerebbe chiedere a loro le motivazioni. Sono rimasto contento di vedere le reazioni visibili, come lo spread, che ora stanno aiutando l'Italia e spero resti stabile: questo vuol dire che almeno i mercati pensano che queste cose sono favorevoli per l'Italia e per il rapporto del nostro Paese con l'Europa. I mercati percepiscono che ci sono meno rischi, e le motivazioni bisognerebbe chiederle agli investitori", ha detto Prodi. (Rem)