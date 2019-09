Russia-Ucraina: prime reazioni da Mosca su scambio prigionieri, "passo importante" (2)

- Da Mosca è arrivato anche il commento del difensore civico per i diritti umani della Federazione Russa, Tatjana Moskalkova, lo scambio di oggi è da considerarsi “storico”. “Si è verificato uno storico ritorno umanitario su larga scala di cittadini russi e ucraini alle loro famiglie. Trentacinque persone e trentacinque persone dall'altra parte hanno superato il confine, tutti i posti di blocco", ha detto Moskalkova aggiungendo che il ritorno è stato preceduto da molto lavoro "che si è spostato con difficoltà fino all'11 luglio, quando i presidenti dei nostri due paesi, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky hanno tenuto una conversazione telefonica che ha permesso a questo lavoro di diventare più costruttivo". Il difensore civico della Federazione ha poi rilevato che “sarebbe bello chiudere tutti i casi criminali in quanto non ci sono crimini in quanto tali, ma questo è un argomento per domani, e oggi possiamo parlare di voltare una nuova pagina nelle nostre relazioni”. (Rum)