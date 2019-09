Ue: Boccia, bene Mattarella su tassazione multinazionali, nuova fiscalità europea sia rotta di tutti paesi

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, commenta su Facebook: "L'auspicio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, sulla tassazione delle multinazionali, diventi un impegno comune dell'Europa che sta cambiando". Per Boccia i nuovi vertici europei devono assumere "quella come rotta per costruire una nuova fiscalità europea, per eliminare le evidenti distorsioni di un capitalismo sempre più veloce e sempre più sfrenato e per costruire un modello equo in grado di garantire un'adeguata redistribuzione in favore delle fasce più deboli in ogni Paese europeo". Il ministro quindi sottolinea: "E' il tema dei temi e le classi politiche europee non possono più sottrarsi. Il presidente Mattarella, con la sua consueta sensibilità, indica una rotta che mi auguro possa essere seguita da tutti i paesi europei e dalle istituzioni comunitarie". (Rin)