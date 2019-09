G7: presidente Camera Fico incontra a Brest controparti Francia, Regno Unito e Stati Uniti

- Il presidente della Camera italiano, Roberto Fico, in questi giorni a Brest, in Francia, in occasione della riunione dei presidenti di Parlamento del G7, ha avuto questa mattina tre incontri bilaterali rispettivamente con il presidente dell’Assemblea nazionale francese Richard Ferrand, con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e con quello della Camera dei comuni britannica John Bercow. Secondo quanto si apprende, in mattinata Fico ha fatto una visita al Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione sull’inquinamento marino e del Centro di esperienze pratiche per la lotta all’inquinamento della Marina Nazionale.(Res)