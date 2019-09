Milano: ruba cellulare e contanti, arrestato 23enne gambiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 23enne gambiano è stato arrestato questa notte all'1.50 per rapina aggravata. La prima segnalazione è arrivata ieri sera da piazzale Negrelli a Milano, dove un 43enne, dopo essere stato afferrato per un braccio da un uomo di colore, ha subito il furto di un cellulare Samsung e 320 euro in contanti. In seguito è stato segnalato, con la stessa descrizione del ladro, un tentato furto in viale Richard ai danni di un 45enne inglese, che è riuscito però ad evitare che gli venissero rubate delle cuffie. Il 23enne è stato arrestato all'1.50 in via Giacomo Watt, dopo che a una coppia di italiani del '76, poco prima che arrivasse la volante, il giovane aveva provato a sottrarre una borsa. Il gambiano, richiedente di protezione internazionale, ha precedenti specifici di reati contro il patrimonio. (Rem)