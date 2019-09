Unipol: Welfare Italia diventa un think tank permanente in collaborazione con Ambrosetti

Creare un osservatorio permanente del sistema di welfare in Italia che tenga conto dell'evoluzione dello scenario economico, sociale e tecnologico di riferimento. È l'iniziativa al centro del progetto "Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali", promosso nel 2010 dal Gruppo Unipol, che evolve oggi in un Think Tank. Dopo dieci anni di esperienza e grazie al contributo attivo di centinaia di stakeholder di settore, il progetto si rafforza attraverso la partnership con The European House – Ambrosetti. Il Think Tank "Welfare, Italia", presentato oggi alla presenza di Matteo Laterza, direttore generale di UnipolSai e da Lorenzo Tavazzi, head of scenario department, nell'ambito della 45ma edizione del Forum Ambrosetti. Il think thank fornirà un contributo concreto alla definizione di welfare quale motore dello sviluppo sociale ed economico del Paese. In particolare, si configurerà come una piattaforma permanente di discussione, di condivisione di idee e di valorizzazione di buone pratiche di carattere pubblico e privato. "Questa iniziativa testimonia il grande impegno del nostro gruppo nel mondo del welfare, siamo un Paese in grande trasformazione che progressivamente invecchia con la creazione di criticità crescenti, per esempio con l'aumento delle richieste di prestazioni sanitarie e la qualità del servizio sanitario nazionale che gli utenti percepiscono come meno efficace", ha detto Laterza.