Torino: oggi "notte bianca" in corso Traiano, strada chiusa alle auto

- Oggi ritorna la Notte Bianca di Corso Traiano, a Torino. Dopo il successo della scorsa edizione, dalle ore 18 alle ore 24 di sabato 7 settembre corso Traiano diventa una passeggiata ancora estiva tra i negozi. Il corso sarà reso pedonale e ci saranno molte attrazioni musicali (jazz, rap, commerciale, karaoke, danza del ventre, tecno, latina). Lungo la passeggiata saranno disponibili giochi di legno per bambini (e non solo) per mettere alla prova la propria abilità manuale e cognitiva. Non mancheranno giostre, auto tunning e musica. Alle ore 21.30 è prevista la sfilata dei negozi della via (presentano Elia Tarantino e Wlady) e alle 23.00 circa gran finale con Franco Branco Dj (il più famoso e seguito dj delle notti estive e non solo) direttamente dalla Liguria. Gli organizzatori consigliano di vestirsi di bianco. (Rpi)