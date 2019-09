Iran: autorità sequestrano rimorchiatore nelle acque dello Stretto di Hormuz

- La Guardia costiera iraniana ha sequestrato un rimorchiatore straniero e i suoi 12 membri di equipaggio, di nazionalità filippina, nelle acque dello Stretto di Hormuz. Lo riferisce l’agenzia di stampa semi-ufficiale “Isna”. Secondo le autorità iraniane, il rimorchiatore stava contrabbandando circa 280 mila litri di carburante. Per ora la Quinta flotta della Marina militare statunitense con sede in Bahrein non ha commentato alla stampa Usa l’episodio. Negli ultimi mesi, l'Iran ha aumentato il numero di pattuglie marittime nello strategico Stretto di Hormuz, porta d’accesso al Golfo Persico, a seguito dell’aumento delle tensioni con Washington e che ha portato il 19 luglio al sequestro della petroliera britannica Stena Impero, attualmente ancora bloccata in Iran. Lo scorso 4 settembre le autorità iraniane hanno consentito a sette membri dell’equipaggio della Stena impero di lasciare il paese.(Res)