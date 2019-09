Alitalia: Battisti (Fs), esuberi? Prematuro parlare del piano

- Interpellato a margine del Forum The European House Ambrosetti di Cernobbio su possibili esuberi in Alitalia, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha risposto: "È del tutto prematuro parlare del piano, è in corso di definizione, aspettiamo". (Rem)