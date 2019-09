Ue: Amendola, bene Mattarella, Europa è nostra comunità di destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoministro per Affari europei, Vincenzo Amendola, osserva su Twitter che "ha ragione il presidente Mattarella quando scrive che serve un riesame del Patto di stabilità. Coesione e crescita per rilanciare gli investimenti in reti, innovazione, educazione e ricerca". Il ministro quindi conclude: "L'Ue è la nostra comunità di destino". (Rin)