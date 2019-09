Cina: premier Li, Hong Kong in grado di risolvere problemi con "alto grado di autonomia"

- Pechino ribadisce fermamente il principio "un paese, due sistemi" e su queste basi gli amministratori di Hong Kong sono in grado di risolvere i loro problemi "con un alto grado di autonomia". Lo ha dichiarato il primo ministro cinese Li Keqiang nel corso della conferenza stampa tenuta a Pechino con il cancelliere tedesco Angela Merkel, che conclude oggi una visita ufficiale di tre giorni in Cina. Pechino conferma le direttive che permettono all'amministrazione di Hong Kong di governare il suo territorio "con un alto grado di autonomia", ha detto Li citato da "The Japan Times", affermando che Pechino "sostiene il governo" della Regione amministrativa speciale di Hong Kong "negli sforzi di arrestare la violenza e il caos e nel ristabilire l'ordine in conformità con la legge, per proteggere, mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong". (segue) (Cip)