Cina: premier Li, amministrazione Hong Kong in grado di risolvere problemi con "alto grado di autonomia" (2)

- Da parte sua, Merkel ha dichiarato che la concessione del governo di Hong Kong alla richiesta chiave dei manifestanti, ossia il ritiro definitivo del disegno di legge sulle estradizioni in Cina continentale, ha gettato le basi per i colloqui con gli oppositori. "Tutto deve essere fatto per evitare la violenza", ha detto Merkel, affermando che "solo attraverso il dialogo politico ci sarà una soluzione" e auspicando che "questo dialogo si concretizzi". Merkel ha inoltre sollecitato il rispetto delle libertà e dei diritti dei cittadini di Hong Kong nel quadro del principio "un paese, due sistemi" e come stabilito nella Dichiarazione congiunta sino-britannica firmata nel 1984. (segue) (Cip)