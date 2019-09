Cina: premier Li, amministrazione Hong Kong in grado di risolvere problemi con "alto grado di autonomia" (3)

- I leader della protesta anti-governativa di Hong Kong hanno rivolto il 4 settembre un appello al cancelliere tedesco Angela Merkel, in visita della sua visita ufficiale in Cina. Joshua Wong, leader di primo piano del movimento pro-democratico, ha ricordato in una lettera pubblicata dal quotidiano tedesco “Bild” che la stessa Merkel è cresciuta in uno Stato di polizia oppressivo, la Germania dell’Est. “Lei ha sperimentato in prima persona il terrore di un governo dittatoriale”, recita la lettera firmata da Wong, temporaneamente arrestato la scorsa settimana, e da altri leader della protesta nella ex colonia britannica. “I tedeschi si sono opposti con coraggio all’autoritarismo durante gli anni Ottanta”, prosegue la missiva, secondo cui i manifestanti di Hong Kong condividono i medesimi principi democratici. “Speriamo che esprimerà le Sue preoccupazioni in merito alla nostra catastrofica situazione, e trasmetterà le nostre richieste al governo cinese durante la Sua visita in Cina”, recita ancora la missiva rivolta al cancelliere tedesco. (Cip)