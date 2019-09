Governo: Le Maire, opportunità unica per rinforzare relazioni Italia-Francia e Italia-Ue

- Il nuovo governo italiano, secondo il ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, è "un’opportunità unica per dare nuova forza alle relazioni tra Francia e Italia su tutti i temi economici e finanziari". Lo ha detto durante una conferenza stampa convocata al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Penso anche - ha aggiunto - che sia un’occasione unica per dare nuova forza alle relazioni tra Italia e tutti i membri dell’Unione europea, perché è sempre stata mia opinione che l’Italia debba essere al centro della costruzione europea, come è stata fin dall’inizio. E così dev’essere anche per il futuro: noi abbiamo bisogno dell’Italia e degli italiani". (Rem)