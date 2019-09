Fs: Battisti, in Usa pronti a partecipare a gara da 20 miliardi di dollari

- Ferrovie dello Stato è pronta per partecipare a una gara da 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Gianfranco Battisti, a margine dei lavori del Forum The European House Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Siamo pronti per partecipare a una gara che riguarda sia Los Angeles che Washington sui processi di 'maintenance operations' per un valore complessivo di oltre 20 miliardi di dollari", ha detto l'ad di Fs. Interpellato sulle tempistiche, Battisti ha risposto: "Entro l'anno. Siamo già attivi con le nostre risorse, uomini e strutture per partecipare a queste gare". (Rem)