Autostrade: sulla A9 chiusura notturna dello svincolo Como centro

- Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 settembre, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate e in direzione di Chiasso. In alternativa, a chi viaggia in direzione di Lainate, si consiglia di entrare alla stazione di Fino Mornasco, mentre, chi viaggia verso Lainate, potrà percorrere la SP17 e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a Via Bellinzona.(com)