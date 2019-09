Imprese: Marcegaglia a "Rai News 24", necessario concentrarsi maggiormente su crescita e investimenti

- Oggi è necessario concentrarsi maggiormente sulla crescita e sugli investimenti. È quanto sottolineato da Emma Marcegaglia, già presidente di BusinessEurope (la Confindustria europea) e attuale presidente di Eni, in un’intervista rilasciata a "Rai News 24" a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. La Marcegaglia ha commentato il messaggio inviato dal presidente Sergio Mattarella ai partecipanti del Forum Ambrosetti di Cernobbio in cui il capo dello Stato ha osservato l’esigenza di un riesame delle regole del patto di stabilità avendo come obiettivi "coesione e crescita". Secondo la Marcegaglia quello di Mattarella è stato un messaggio "forte", osservando come oggi vi sia la necessità "di ripensare l’Europa", nonostante sia evidente che "i conti in ordine" restano un tema centrale. "Oggi dobbiamo concentrarci su più investimenti, più crescita. L’Italia cresce poco, ma anche l’Europa", ha osservato la Marcegaglia citando l’esempio della Germania che nel secondo trimestre dell’anno ha registrato una contrazione congiunturale del Pil dello 0,1 per cento. "Non siamo più competitivi sulle grandi tecnologie", ha aggiunto la Marcegaglia, secondo cui "serve molta più crescita, molti più investimenti". Per il presidente di Eni, in questo contesto le imprese "devono fare il proprio mestiere, devono investire, essere competitive". "È evidente che lo scenario geopolitico non è semplice, vi è un rallentamento di tutte le aeree", ha continuato, ricordando come vi sia il rischio anche di una recessione negli Stati Uniti che si aggiunge al rallentamento della crescita economica cinese. "Il nostro ruolo è quello di continuare a lavorare in questo senso. Solo le imprese possono creare occupazione e posti di lavoro", ha sottolineato la Marcegaglia. (Res)