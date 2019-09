Imprese: Ad Sberbank Gref, accordo per joint venture con Mail.ru entro l’anno

- L’accordo per la creazione di una joint venture sarà chiuso entro l’anno. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’istituto di credito, di Herman Gref, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Tass”. "In termini di tempistica, l'accordo dovrebbe essere chiuso entro la fine dell'anno, non prima di novembre”, ha dichiarato Gref. Sberbank e Mail.ru Group sono al lavoro per costituire una joint venture basata su Delivery Club, un servizio di consegna di cibo e Citymobil, un servizio di taxi, con investimenti per un valore fino a 64 miliardi di rubli (1,01 miliardi di dollari).(Rum)