Ucraina-Russia: ex difensore civico Kiev, Zelensky ha concesso grazia a 3 donne e 13 uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concesso la grazia a tre donne e 13 uomini che sono stati liberati oggi in seguito all’accordo per lo scambio dei prigionieri tra Mosca e Kiev. Lo ha reso noto l’ex difensore civico dell’Ucraina, Nina Karpachova. "Diversi giorni fa, Volodymyr Zelensky ha emesso un decreto per concedere la grazia a 16 persone, tra cui tre donne", ha detto Karpachova all'emittente “Nash”. Intanto il presidente ucraino è giunto in questi minuti all’aeroporto Borispol di Kiev per accogliere i marinai liberati in Russia nell'ambito dello scambio di prigionieri. (segue) (Res)