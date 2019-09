Ucraina-Russia: giornalista Kirill Vyshinskij atteso a Mosca dopo scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caporedattore dell’agenzia di stampa “Ria Novosti Ukraina”, Kirill Vyshinskij, rilasciato nei giorni scorsi in seguito ad una decisione di un tribunale di Kiev, tornerà nelle prossime ore in Russia a bordo di un volo in partenza da Kiev e diretto a Mosca. Lo ha confermato il direttore generale dell'agenzia internazionale d’informazione “Rossiya Segodnya”, Dmitry Kiselev, all’agenzia di stampa “Sputnik”. Il Cremlino considera il rilascio di Vyshinsky un passo in avanti importante da parte di Kiev, secondo quanto dichiarato dal portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. Vyshinsky è stato arrestato a Kiev il 15 maggio 2018, con l'accusa di sostenere le repubbliche autoproclamate nella regione orientale del Donbass e di tradimento. A luglio, il tribunale distrettuale Podolskij di Kiev ha prorogato il suo arresto fino al 19 settembre.(Rum)