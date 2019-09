Russia-Ucraina: iniziato scambio di prigionieri

- Lo scambio dei prigionieri tra Russia e Ucraina sarebbe in corso. Secondo i media ucraini, un aereo con bordo cittadini russi recentemente liberati in seguito all’accordo tra Mosca e Kiev, è partito dallo scalo ucraino di Borispol alla volta della Federazione Russa. Secondo il portale di informazione “Strana.ua”, l’arrivo del volo è previsto nei prossimi minuti. Per l'agenzia di stampa "Sputnik", sul volo diretto in Russia ci sarebbe 33 persone tra cui lo stesso caporedattore dell’agenzia di stampa “Ria Novosti Ukraina”, Kirill Vyshinskij, rilasciato nei giorni scorsi in seguito ad una decisione di un tribunale di Kiev. Inoltre è arrivata la conferma dell’avvio della procedura di scambio per i cittadini arrestati e condannati in Russia e Ucraina, da parte del legale di uno dei marinai ucraini Nikolay Polozov all’agenzia di stampa russa “Tass”. “I marinai ucraini sono stati consegnati dal centro di detenzione preventiva di Lefortovo all'aeroporto di Vnukovo, motivo per cui è sicuro affermare che lo scambio è iniziato", ha detto Polozov. (segue) (Rum)