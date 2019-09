Russia-Ucraina: iniziato scambio di prigionieri (4)

- Nella giornata di giovedì 5 settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i negoziati sullo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina stanno per concludersi. "Ci stiamo avvicinando alla conclusione dei negoziati che stiamo conducendo con le autorità ufficiali. Credo che l'esito finale sarà reso noto nel prossimo futuro", ha dichiarato il capo dello Stato russo, intervenendo nella sessione plenaria del Forum economico orientale di Vladivostok. In precedenza, Viktor Medvedchuk, leader del partito ucraino Piattaforma dell'opposizione, ha affermato che i negoziati sullo scambio di prigionieri sono già in fase di completamento. (Rum)