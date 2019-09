Roma: Raggi, con bando Servizio civile nostri ragazzi possono contribuire a rendere migliore la città

- "Torna la possibilità per tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni di partecipare al Servizio civile universale. Roma Capitale prevede ben 35 progetti, divisi in diverse categorie, per un impiego totale di 268 giovani. Il bando è online e la domanda scade il 10 ottobre". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Gli ambiti di interesse - spiega nel post - vanno dal sostegno nel campo del sociale a persone fragili e con problemi educativi, con particolare attenzione ad anziani, minori e persone con disabilità che si trovano in condizione di fragilità, attraverso percorsi di accoglienza, solidarietà e ascolto. Non mancano progetti dedicati alla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale. Una novità di quest’anno interessa la procedura di invio della domanda da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma Dol e accessibile tramite il Sistema pubblico di identità digitale spid". (segue) (Rer)