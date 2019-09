Roma: Raggi, con bando Servizio civile nostri ragazzi possono contribuire a rendere migliore la città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una preziosa opportunità per i nostri giovani -scrive ancora Raggi - un’occasione per misurarsi con il mondo del lavoro e confrontarsi con le tante realtà in ambito sociale e culturale sviluppando capacità relazionali e formative utili per il proprio percorso professionale". "Nel ringraziare tutti i giovani che presteranno servizio volontario, voglio esprimere un particolare ringraziamento anche all’ufficio del Servizio civile di Roma Capitale, a Daniele Frongia assessore Sport, politiche giovanili, grandi eventi di Roma, agli operatori locali di progetto della nostra Amministrazione che svolgono la loro attività di tutor con le ragazze e i ragazzi del Servizio civile e ai rappresentanti delle associazioni. L’Amministrazione è lieta di accogliere l’entusiasmo e la partecipazione dei tanti giovani che contribuiranno, con il loro prezioso impegno, a rendere la nostra città migliore". (Rer)