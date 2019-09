Ue: Mattarella, Italia abbia ruolo in Europa, serve fisco più equo e tassare multinazionali (2)

- Ampio spazio quindi ai temi economici. Per il presidente della Repubblica vi è l'esigenza di un riesame delle regole del patto di stabilità. "Coesione e crescita - ha spiegato - sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca". Un passaggio poi sulla tema della fiscalità perché "unitamente al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, utili ad accompagnare le trasformazioni produttive e del lavoro, vanno fatti passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti, invece - sferza il capo dello Stato - il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per un sistema equo e corretto". Per Matterella, in un contesto internazionale caratterizzato da "crescenti rischi e incertezze" e dal "rallentamento dell’attività economica, anche a causa di inappropriate guerre commerciali" soltanto un’Europa "solida e unita sarà capace di contribuire da protagonista al governo dei grandi temi globali. Così come solo - ha rimarcato - la riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole condivise e l’apertura degli scambi potranno rilanciare la fiducia". Una serie di sfide nella attuale fase di rinnovamento del progetto europeo rispetto alle quali il presidente auspica che "il sistema economico-finanziario colga l’occasione di fornire il suo contributo". (Rin)