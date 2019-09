Alba: Confagricoltura Cuneo, vigneti delle Langhe devastati dalla grandine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenta “bomba d’acqua” mista a grandine che si è abbattuta su una vasta zona dell’Albese (Cuneo) nel pomeriggio di giovedì rischia di compromettere i raccolti nei noccioleti e nei vigneti delle zone. I tecnici di Confagricoltura Cuneo stanno monitorando attentamente sul campo i danni provocati dalla pioggia, scesa copiosa in un breve lasso di tempo (oltre 70mm in un’ora), dalle forti raffiche di vento e, soprattutto, dalla grandine. Il periodo è particolarmente delicato considerate la raccolta delle nocciole, in pieno svolgimento, e soprattutto le operazioni di stacco delle uve avviate nei giorni scorsi. I danni più rilevanti sono dovuti alle violente grandinate che si sono abbattute a macchia di leopardo con diverse intensità e hanno interessato gli areali del Dolcetto intorno a Diano d’Alba, Valle Talloria, la zona del Moscato, Valle Belbo e Tinella, fino ad Alba e alla zona del Barolo, dove in numerosi vigneti restano solo più i grappoli martoriati. Questo in una fase della campagna particolarmente delicata dove al danno evidente, c’è il rischio che se ne aggiungano di successivi. “La grandine, in molti casi, ha danneggiato gli acini mettendo a nudo il pericolo dell’insorgenza di muffe che potrebbero compromettere la produzione – spiega Antonio Marino, tecnico di Confagricoltura Cuneo –. Le perdite stimate sono considerevoli, in alcuni punti il vento forte ha divelto i filari schiantandoli a terra. Ad oggi, purtroppo, le difficoltà in campo, a causa del fango e dei detriti, non agevolano il necessario pronto intervento nei vigneti e le operazioni di vendemmia, in alcune zone colpite, potrebbero subire un’accelerata rispetto al calendario programmato”. (segue) (Rpi)