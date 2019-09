America latina: sette paesi firmano Patto di Leticia per protezione Amazzonia

- Le delegazioni di sette paesi latinoamericani (Colombia, Bolivia, Brasile, Ecuador, Perù, Guyana e Suriname) hanno firmato un accordo per la conservazione dell'Amazzonia a Leticia, città colombiana situata al confine con Brasile e Perù. "Siamo qui per lavorare mano nella mano per sostenere la nostra Amazzonia", ha dichiarato il presidente colombiano Ivan Duque citato da "El Espectador". Obiettivo del patto è secondo il capo dello Stato di Bogotà quello di modernizzare gli attuali strumenti di protezione dell'Amazzonia, che "non sono stati all'altezza" degli incendi scoppiati di recente: in particolare il Trattato di cooperazione amazzonica del 1978 e l'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Acto). Per il presidente peruviano Martin Vizcarra è fondamentale "cambiare strategia, andare oltre le dichiarazioni di buona volontà", perché "la dimensione del problema ci costringe a prendere decisioni drastiche". Al vertice di Leticia hanno partecipato il presidente boliviano Evo Morales e gli omologhi peruviano e ecuadoriano, Martin Vizcarra e Lenin Moreno, mentre per il Brasile era presente il ministro degli Esteri Henrique Fraga Auraujo: assente il capo dello Stato Jair Bolsonaro, che si collegato in videoconferenza durante l'incontro. (segue) (Mec)