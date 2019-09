Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme all'Assessora Cristina Tajani (Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane), prende parte all'inaugurazione della Scuola Futuro Lavoro, progetto realizzato dalla Fondazione "Un futuro per l’Asperger".via Ondina Valla 2 (angolo via Cassala 48/1) (ore 15)REGIONEGli assessori regionali Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilita') partecipano all'inaugurazione di 'Scuola Futuro Lavoro'.via Ondina Valla 2 (angolo via Cassala 48/1) (ore 15)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene, sia in veste di assessore sia di storico, al convegno internazionale di studi sull'Impresa fiumana dal titolo 'Fiume 1919-2019. Un centenario europeo tra identità, memorie e prospettive di ricerca'. L'assessore Galli interviene alla tavola rotonda conclusiva dal titolo 'Un bilancio storiografico'.Vittoriale degli Italiani, via al Vittoriale 12 - Gardone Riviera/BS (ore 15)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa alla 36esima adunata degli Alpini della sezione di Bergamo.Oratorio San Giovanni Bosco, viale Giorgio Gusmini 36 - Clusone/BG (ore 15.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla 14esima 'Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi'.via F.M. Colleoni - Scanzorosciate/BG (ore 17) (Rem)